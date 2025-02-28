شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية غدا والان مع تفاصيل الخبر

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 / 2026 بالمدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية "IPS - ELS" فى الفترة من غد السبت 1 مارس 2025 وحتى الاثنين 31 مارس 2025.

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وأوضحت أن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية القيادة السياسية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وهناك إقبال كبير على هذه المدارس، لذلك تستهدف الوزارة التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة؛ لتصبح 200 مدرسة معتمدة، وتقدم المدارس الرسمية الدولية (IPS) نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث أن هذه المدارس تدعم (النظام البريطاني – البكالوريا الدولية)، كما أن الدراسة بهذه المدارس وصلت للصف السادس الابتدائي، لذا تتطلع الوزارة بالتعاون مع كامبريدج لإجراء تقييم لطلاب هذه المدارس، وكذلك عمل توأمة بين هذه المدارس وبعض المدارس البريطانية.