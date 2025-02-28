شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة آية عادل تتسلم جثمان ابنتهم من مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، جثمان أية عادل ضحية حادث السقوط من شرفة منزلها فى الأردن إلى مطار القاهرة، حيث كان في استقبال الجثمان أسرة الضحية لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ودفنها في مقابر الأسرة عقب تأدية صلاة الجنازة عليها.

ومن جانبها قالت والدة الضحية أية عادل، إن ابنتها كانت مفعمة بالحياة، ولا يمكن أن تقدم على الانتحار، زاعمة أن زوجها اعترف في مكالمة دارت بينه وبين زوج شقيقتها أنه لم يقصد الزج بها.

وأشارت إلى أن آية زارت مصر قبل أسبوع فقط من وفاتها، وكانت تبدو سعيدة ومتفائلة، تقضي وقتها في المنتزهات وتشتري ملابسا جديدة، مما ينفي أي احتمال لانتحارها.

وكشفت والدة آية أن ابنتها تحدثت معها هاتفيًا قبل وفاتها بيوم واحد فقط، وكانت متحمسة لإنهاء علاقتها الزوجية، خوفًا على حياتها وحياة أطفالها.

وزعمت أن لديها تسجيلات صوتية ورسائل تثبت أن الزوج كان يهدد آية باستمرار، قائلة: "قال لها بالنص إنه هيشحنها لمصر على نقالة.. وكان دائم الاعتداء عليها بالضرب"، لافتة إلى أن هناك مستندات تثبت تعرض آية للعنف الجسدي بشكل متكرر، حيث كان يحتجزها في المنزل، ويصادر هاتفها، وفي نهاية يناير الماضي اعتدى عليها باستخدام آلات حديدية، على حد قول الأم.

وأوضحت أن آية عادت إلى الأردن لإنهاء بعض الأمور القانونية المتعلقة بالطلاق، لكنها لم تكن تعلم أنها لن تعود إلى مصر مرة أخرى، مشددة: "بنتي لا يمكن تنتحر.. استحالة.”

وذكرت أن العائلة لم تعلم بوفاة آية إلا في اليوم التالي عبر الجيران، لافتة إلى أن ابنتها كانت ترغب في استكمال حياتها مع الزوج حتي لا تحرم أولادها من والدهم، خاصة أنها عاشت يتيمة الأب طوال حياتها، بالإضافة إلى مرض ابنها، حيث ولد بعيب خلقي جعله يعاني منذ ولادته.

وعن أولاد الضحية آية قالت الام إنها لم تستلمهم حتى الآن بسبب أهل والدهم الذين رفضوا أن تراهم الجدة منذ وفاة والدتهم، وأنها قدمت طلبات رسمية حتى تستردهم.