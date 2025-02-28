شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملات تنظيف دورية للمساجد وأنشطة دعوية وتثقيفية طوال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة، بشأن حملة تنظيف وتطهير المساجد وإعداد وتنظيم البرامج والشعائر الدينية، والتى تشهد هذا العام دورات تدريبية للأئمة والواعظات واستمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى وعقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الأوقاف، بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنطاق المحافظة لتوسيع دائرة تلك البرامح لتشمل كافة القطاعات لرفع الوعى لدى المواطنين وزيادة قيم الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية فى الحد من تأثير الدعاية السلبية والهدامة.

وتابع المحافظ، خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وتوزيع الدعاه والواعظين لتغطية كافة الأنشطة المقامة بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، على مدير مديرية الأوقاف بضرورة التأكد من تهيئة وجاهزية المساجد والزوايا الحكومية والأهلية لاستقبال ضيوف الرحمن والمصلين إلى جانب جاهزية أماكن الاعتكاف طبقًا للقرارات الصادرة في ذلك الصدد.

وأعرب المحافظ، عن دعمه لأنشطة المديرية ومجهوداتها خلال شهر رمضان، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتأهيل محيط المساجد والساحات ومنع الإشغالات والتعديات ورفع أية مخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

من جانبه، أعلن الشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، انتهاء المديرية من أعمال الصيانة والتطوير والإحلال والتجديد الجارية بعدد من المساجد، مقدمًا الشكر لمحافظ الجيزة على مجهوداته وتعاون أجهزة المحافظة لتمكين المديرية من تأدية مهامها وتلبية تطلعات المواطنين بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تسليم 6 أطنان لحوم لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية الي جانب تجهيز قوائم وأماكن موائد الرحمن الملحقة بالمساجد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم.