شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: تل أبيب غير ملتزمة بالاتفاق دون توافق على مستقبل غزة وتقويض حماس والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر، بأن إسرائيل غير ملتزمة بالاتفاق دون توافق على مستقبل غزة وتقويض سلطة حماس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كما نقل إعلام إسرائيلي تصريح أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستصدق الأحد على مشروع قانون بضم مستوطنات في منطقة القدس.

فيما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الخميس، بأن وفدين من إسرائيل وحركة "حماس" وصلا إلى القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكى، وذلك وسط ترجيحات بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي غد السبت.

وأعلنت إسرائيل أن مفاوضيها في القاهرة، يسعون لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بهدف تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى مع تأخير أي اتفاق نهائي بشأن مستقبل غزة.