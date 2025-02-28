شكرا لقرائتكم خبر عن الخيار والزبادى والفول المدمس.. أفضل أطعمة للسحور تمنع الشعور بالجوع والعطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الصائمين من العطش الشديد وأيضاً الجوع أثناء الصيام فيشهر رمضان، وللتخلص من الشعور بالعطش والجوع خلال شهر الصيام ينبغي الاهتمام بوجبة السحور، وأن تحتوي على مشروبات وأطعمة صحية تمنع الجفاف وتحافظ على رطوبة الجسم لساعات طويلة.

وفى هذا السياق أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة دنيا مصطفى الباحث بمعهد بحوث التغذية حول الغذاء الصحى السليم في رمضان ومن بينها وجبة السحور وأهم الاطعمة التى تجنب الشعور بالجوع والعطش :-

- الزبادي: يجب الحرص على تناول الزبادي المضاف إليه الفواكه في وجبة السحور، وهو ما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، ومنع العطش خلال فترة الصيام في نهار رمضان الحار.

- الفول المدمس: يحتوي الفول المدمس على نسبة كبيرة من البروتينات المفيدة للجسم، ويعمل على هضم الطعام ببطء، والشعور بالامتلاء والشبع، ولهذا يجب الحرص على تناول طبق من الفول المدمس المضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون في وجبة السحور لتجنب الشعور بالعطش والجوع في رمضان.

- السلطة الخضراء: يمكنك إدراج السلطة الخضراء في وجبتي الإفطار والسحور، للتخلص من الشعور بالجوع والعطش في نهار رمضان، مع مراعاة تجنب زيادة الملح في السلطة الخضراء، حيث يساعد الملح الزائد على الشعور بجفاف الفم والعطش، ويمكنك استبدال الملح بقطرات من الليمون.

- الفواكه: يعتبر الموز من الفواكه الصحية الغنية بالعناصر المغذية للجسم،وأبرزها البوتاسيوم والذي يعمل على تقليل العطش خلال صيام رمضان وأيضا التفاح غني بالألياف الغذائية، ونسبة كبيرة من المياه الغنية بالعناصر المغذيةوالفيتامينات والدهون الصحية، وهو يعمل على منح الفرد الشعور بالشبع ويمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان، ويسهم في ترطيب الجسم لساعات طويلة.

- الشوفان: يحتوي الشوفان على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تعمل على منح الفرد الشعور بالشبع، فهو غني بالكربوهيدرات المعقدة، التي تعمل على الحفاظ على نسبة السكر في الدم، وتساعد على منع العطش في نهار رمضان، ولهذا يمكن تناول خبز الشوفان في وجبة السحور للحصول علىفوائده والتخلص من العطش والجوع، ومن المعروف أن خبز الشوفان بديل للخبز الأبيض لمرضى السكري وهو بديل جيد أيضاً لغيرهم.

- الخيار: الخيار من أفضل الخضروات التي تعمل على منع جفاف الجسم،والحماية من الشعور بالعطش والجوع أثناء الصيام في نهار شهر رمضان،ويساعد الخيار على إمداد الجسم بنسبة كبيرة من المياه، كما أن الخيار يحتوي على تركيزات جيدة من البوتاسيوم المفيد في ترطيب الجسم بما يسهم في تجنب العطش.