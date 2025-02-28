شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإِنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.

"نسأل الله عزَّ وجَل أن يكون هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة، وأن يوفّقكم في مسيرتكم نحو رفعة الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار".

دمتم ذخراً لمصر، وحفظكم الله وسدد خطاكم.

