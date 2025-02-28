شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يغير مواعيده غدًا ويمد ساعة إضافية فى أول يوم رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ وزارة النقل، غدا السبت، تغيير مواعيد مترو الأنفاق، بالتزامن مع أول يوم رمضان 2025، لتناسب مواعيد العمل مع بداية شهر رمضان الكريم، وسيتم مد فترات عمل مترو الأنفاق لساعة إضافية.

مواعيد المترو فى الخطين الأول والثاني :

يبدأ الخط الأول السبت القادم العمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 صباحا

آخر قطار يقوم من محطة حلوان 12:15 صباحا، ويقوم ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا .

أما الخط الثاني: يبدأ عمل أول قطار من شبرا الخيمة 5:15 صباحا

يقوم آخر قطار من شبرا ومن المنيب 12:40 صباحا.

سيتم مقابلة أخر القطارات بين الخطين 1:00 صباحًا

لقاء أخر القطارات بين الخط الأول والثالث 12:30 صباحا

لقاء أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 صباحا

لقاء أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 صباحا.

مواعيد المترو بالخط الثالث:

يتم تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا

قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا

قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحا

قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحا

سيتم قيام أخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحا

قيام أخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحا .

ومن المقرر انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحا ، واتجاه روض الفرج الساعة 00:41 صباحا ، وانتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:40 صباحا ، واتجاه روض الفرج الساعة 00:45 صباحا .