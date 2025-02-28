شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بمعهد الإنتاج الحيوانى: ملح الطعام مصدر للصوديوم فى أعلاف الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان باحث تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أن التغذية السليمة للدواجن تقوم على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية التي تحقق أعلى معدلات تحويل غذائى، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل ليس فقط البروتين، بل أيضًا المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والأحماض الأمينية.

وأضاف ريحان أن التغذية علم دقيق يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من العناصر الغذائية بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد ريحان على أهمية ملح الطعام كمصدر للصوديوم في العلف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه عنصرًا زهيد التكلفة إلا أن إهماله قد يؤدى إلى مشكلات خطيرة، موضحًا أن نقص الصوديوم فى العلف يؤدى إلى اضطرابات غذائية خطيرة قد تصل إلى التهام الطيور لبعضها البعض بسبب نقص هذا العنصر الأساسي.

وأضاف أن جودة الملح المستخدم فى العلف تلعب دورًا كبيرًا، حيث إن استخدام ملح رديء الجودة يؤدي إلى سوء توزيع الصوديوم داخل العليقة مما يقلل من كفاءة الامتصاص، كما أن الإفراط في إضافة الملح يسبب زيادة في استهلاك الماء ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى الفرشة وانتشار الأمراض.

وشدد ريحان على ضرورة اتباع برامج تغذية متخصصة، تراعي احتياجات كل سلالة من الدواجن مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه القواعد يضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، مع تفادي المشكلات الصحية التى قد تنتج عن الأخطاء الشائعة في التغذية.