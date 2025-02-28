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ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ الظهور؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف)

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  • ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ الظهور؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف) 1/2
  • ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ الظهور؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف) 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 28 فبراير 2025 02:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإنفلونزا تبدأ عادة بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس وتشمل :-

- بداية حادة للحمى

- السعال جاف عادة

- الصداع

- آلام في العضلات والمفاصل

- الشعور بوعكة شديدة

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

وتابعت وزارة الصحة والسكان :يمكن أن يكون السعال شديدًا وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر ينصح باستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الخطيرة


أعراض الإنفلونزا

 

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