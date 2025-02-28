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شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ الظهور؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 28 فبراير 2025 02:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإنفلونزا تبدأ عادة بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس وتشمل :-
- بداية حادة للحمى
- السعال جاف عادة
- الصداع
- آلام في العضلات والمفاصل
- الشعور بوعكة شديدة
- التهاب الحلق
- سيلان الأنف
وتابعت وزارة الصحة والسكان :يمكن أن يكون السعال شديدًا وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر ينصح باستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الخطيرة
أعراض الإنفلونزا
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