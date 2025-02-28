شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ الظهور؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإنفلونزا تبدأ عادة بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس وتشمل :-

- بداية حادة للحمى

- السعال جاف عادة

- الصداع

- آلام في العضلات والمفاصل

- الشعور بوعكة شديدة

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

وتابعت وزارة الصحة والسكان :يمكن أن يكون السعال شديدًا وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر ينصح باستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الخطيرة