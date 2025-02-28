شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين معارض أهلا رمضان فى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن عناوين معارض "أهلًا رمضان" في الأحياء والمراكز والمدن، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

افتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية 30 معرضًا أهلًا رمضان للسلع الغذائية، موزعين على الأحياء والمراكز والمدن، وذلك في العناوين التالية:

أولًا: قطاع الأحياء

-في حي جنوب الجيزة بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي أمام مطحن السويحي، والثاني بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول، والثالث بأرض أبو عبيدة بالمنيب، والرابع بمركز البحوث الزراعية بالجيزة.

-في حي العجوزة بميدان الكيت كات.

-في حي الدقي الأول بشارع السودان بمدخل الكوبري الخشب، والثاني بنادى الزراعيين.

-في حي الهرم، الأول بشارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد، والثاني بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم.

-في حي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.

-في حي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية.

-في حي بولاق الدكرور أسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل.

-في حي الطالبية بشارع حسن محمد.

-في حي إمبابة بشارع المطار بجوار مسجد المنيرة.

-في حي المنيرة الغربية بطريق البراجيل مساكن البراجيل.

ثانيًا: قطاع المراكز

-في مركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر.

-في مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص بجوار البنك.

-في مركز أوسيم بجوار ميدان المطحن.

-في مدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة.

-في مركز العياط بشارع شكري القواتلي.

-في مركز أبو النمرس بقرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.

-في مركز أطفيح بطريق 21 بجوار البنك الزراعي.

-في مركز الصف بطريق 21 بجوار بنك مصر.

-في كرداسة بشارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة.

-في مركز الواحات البحرية الأول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.

ثالثًا: قطاع المدن العمرانية الجديدة

-الحي 11، والحي السادس أمام السنترال، بمدينة السادس من أكتوبر.

-أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة.

-بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر.