شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أحد يعرف ما الذى سيحدث فى غزة لكننى أعتقد أننا أحدثنا تأثيرا إيجابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة، مؤكدا "سوف نخرج بحلول جيدة جدا"، جاء ذلك خلال لقاء ترامب مع رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر فى واشنطن.

أضاف ترامب "المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على وشك الانتهاء ولا أحد يعرف ما سيحدث تاليا".

أضاف ترامب "لا أحد يعرف ما الذى سيحدث فى غزة لكننى أعتقد أننا أحدثنا تأثيرا إيجابيا للغاية".

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطانى إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم فى منطقة الشرق الأوسط.