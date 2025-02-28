شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مثقف يهودى إيطالى يوقعون على عريضة ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساد انقسام فى صفوف يهود إيطاليا الخميس غداة دعوة ضدّ "التطهير العرقى فى فلسطين" وقّعها أكثر من 200 يهودى إيطالى أغلبهم من المثقفين، وطالبوا فيها بالتضامن ضد خطة "تهجير الفلسطينيين" التى اقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وضد العنف الإسرائيلى فى قطاع غزة والضفة الغربية، كما طالبوا حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى بعدم التواطؤ مع هذه الأفعال.

والدعوة التى نشرتها صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"إل مانيفستو" وقّعتها 220 شخصية – كتّاب وأكاديميون وفلاسفة وصحفيون وغيرهم – وقد أثار هذا النص ردود فعل عنيفة فى الصحف وعلى شبكات التواصل الاجتماعى.

لا يفوتك

لافروف: تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم قنبلة موقوتة ويقوض حل الدولتين

وأعلن الموقعون وبينهم الروائية هيلينا جانيتشيك التى فازت فى 2018 بجائزة ستريجا "جونكور الإيطالية" أنّ الرئيس الأميركى دونالد "ترامب يريد طرد الفلسطينيين من غزة. فى الأثناء فى الضفة الغربية يستمر عنف الحكومة والمستوطنين الإسرائيليين".

وأضافوا أنّ "اليهود واليهود الإيطاليين يرفضون التطهير العرقي، ويجب ألا تكون إيطاليا متواطئة".

وتهدف هذه الدعوة إلى "إبراز صوت يهودى رافض قوى وواضح" بحسب "شبكتان تعملان من أجل تحقيق سلام عادل فى الشرق الأوسط، ومناهضة سياسات الفصل والاحتلال فى فلسطين" وهما: "أصوات يهودية من أجل السلام"، و"المختبر اليهودى لمكافحة العنصرية"، وهو "مجموعة من الشباب الإيطاليين من أصل يهودي" يعارضون "سياسة ضمّ إسرائيل للأراضى الفلسطينية ويرفضون أى شكل من أشكال معاداة السامية".

من بين الموقعين على العريضة مئات الناشطين والناشطات، إلى جانب شخصيتين بارزتين فى الصحافة الإيطالية هما جاد ليرنر وروبرتو سافيانو.

ولقيت هذه الدعوة انتقادات شديدة من يهود إيطاليين آخرين.

وانتقد رئيس الجالية اليهودية فى روما فيكتور فضلون ما أسماها مبادرة "معيبة" فى الوقت الذى أقيمت فيه فى إسرائيل جنازات شيرى بيباس وولديها اللذين قُتلوا فى الأسر فى غزة بعد خطفهم خلال هجوم حماس فى 7 أكتوبر 2023، بحسب وصفه.

واعتبر سلفه ريكاردو باتشيفيتشى أنّ النص سيساهم فى "تأجيج الكراهية ضد اليهود" وفق تصريحات نشرت فى صحيفة "إل كورييرى ديلا سيرا".

وكتب أحد الموقعين على الدعوة فيديريكو فوبينى الصحفى فى كورييرى ديلا سيرا على حسابه على منصة إكس الخميس "وقّعت دعوة رافضة للتطهير العرقى فى غزة وللقمع فى الضفة الغربية. هاتان نقطتان أتمسك بهما بقوة.