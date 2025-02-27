شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: صحة البابا فرنسيس تتحسن وبحاجة لأيام إضافية لاستقرار حالته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الفاتيكان أن الحالة الصحية للبابا فرنسيس تواصل التحسن من الالتهاب الرئوى المزدوج، ولكن هناك حاجة إلى أيام إضافية لاستقرار حالته.
وأوضح الفاتيكان - فى بيان صادر مساء اليوم /الخميس/ - أنه يتم تناوب العلاج بالأكسجين مع استخدام قناع التنفس.
وأشار إلى أنه يقضى وقته فى الصباح بممارسة العلاج الطبيعى التنفسى والراحة، وبفترة ما بعد الظهر يكرس نفسه للصلاة وأنشطة العمل.
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