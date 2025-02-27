شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة البيض تتصاعد فى أمريكا وسط توقعات بارتفاع أسعاره بنسبة 41% خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع أسعار البيض بنسبة 41.1% خلال عام 2025، نتيجة استمرار تفشى إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.



ووفاقًا لشبكة "إى بى سى نيوز"، توقعت الوكالة الفيدرالية فى يناير ارتفاع الأسعار بنسبة 20%، وتأتى الزيادة المتوقعة فى الأسعار نتيجة لارتفاع حالات إنفلونزا الطيور، والتى كان لها تأثير كبير على المزارع.



ومنذ بدء التفشى فى عام 2022، تم إعدام أكثر من 166 مليون طائر، معظمها من الدجاج البياض، للحد من انتشار الفيروس. هذا النقص فى المعروض أدى إلى ارتفاع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولارًا للدزينة فى يناير 2025، مع توقعات بزيادة الأسعار إلى 11.69 دولارًا للدزينة بحلول نهاية العام.



واستجابةً لهذه الأزمة، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطة لمكافحة إنفلونزا الطيور، تتضمن استثمارًا إضافيًا بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى المليارى دولار التى تم إنفاقها منذ بدء التفشي.



وتركز الخطة على تعزيز تدابير الأمن البيولوجى فى المزارع، وتقديم مساعدات للمزارعين المتضررين، والاستثمار فى أبحاث تطوير اللقاحات والعلاجات.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تعافى إمدادات البيض قد يستغرق عدة أشهر، مما يعنى أن المستهلكين سيستمرون فى مواجهة أسعار مرتفعة فى المستقبل القريب.



وتتأثر أعداد متزايدة من الدجاج البياض التجارى بانتشار إنفلونزا الطيور. وذكر التقرير أن 18.8 مليون دجاجة بياضة تجارية تأثرت بإنفلونزا الطيور فى يناير.



وبشكل عام، يواجه سوق البيض فى الولايات المتحدة تحديات كبيرة بسبب تفشى إنفلونزا الطيور، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثيرات واسعة النطاق على المستهلكين والمزارعين على حد سواء.