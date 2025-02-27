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غلق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

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غلق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

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القاهرة - سامية سيد - العريش- محمد حسين

الخميس، 27 فبراير 2025 10:03 م

أعلنت إدارة ميناء العريش إغلاق ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وأوضحت مصادر ملاحية أن قرار الإغلاق جاء حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، في ظل ارتفاع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مما قد يشكل خطرًا على السفن المتواجدة في الميناء أو القادمة إليه.

وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم متابعة تطورات الطقس بشكل مستمر، على أن يُعاد فتح الميناء فور تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى حركة الملاحة البحرية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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