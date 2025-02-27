شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تعلن إتاحة الطرح التاسع للأراضى الصناعية 1 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للتيسير على المستثمرين تقرر تعديل مواعيد التقدم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 2172 قطعة أرض، في 22 محافظة.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين للتقدم علي الأراضي عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" بدءًا من 1 مارس القادم ليستمر فتح باب التقدم حتى يوم 10 مارس بدلًا من يوم 7 مارس كما كان مقررًا، وذلك استجابة لطلبات المستثمرين، ومراعاة لمزامنة الطرح مع أول أيام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك؛ ما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة.