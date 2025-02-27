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مسئول عسكرى إسرائيلى: السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر منذ عام 2017

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مسئول عسكرى إسرائيلى: السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر منذ عام 2017

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القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأسوشيتد برس، نقلا عن مسئول عسكرى إسرائيلى أكد "معلوماتنا الاستخباراتية تظهر أن يحيى السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر فى2017"، مؤكدا "7 أكتوبر كان فشلا ذريعا".

وأكد المسئول الإسرائيلى أن القادة العسكريون توقعوا غزوا بريا من 8 نقاط حدودية لكن حماس هاجمت عبر أكثر من 60.

وأضاف "مسلحو حماس هاجموا قواتنا المرسلة وكبار الضباط وعطلوا منظومة القيادة والسيطرة".

وأشار "الفوضى إثر هجوم 7 أكتوبر أدت إلى حوادث نيران صديقة لكنها لم تكن كثيرة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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