شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكرى إسرائيلى: السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر منذ عام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأسوشيتد برس، نقلا عن مسئول عسكرى إسرائيلى أكد "معلوماتنا الاستخباراتية تظهر أن يحيى السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر فى2017"، مؤكدا "7 أكتوبر كان فشلا ذريعا".

وأكد المسئول الإسرائيلى أن القادة العسكريون توقعوا غزوا بريا من 8 نقاط حدودية لكن حماس هاجمت عبر أكثر من 60.

وأضاف "مسلحو حماس هاجموا قواتنا المرسلة وكبار الضباط وعطلوا منظومة القيادة والسيطرة".

وأشار "الفوضى إثر هجوم 7 أكتوبر أدت إلى حوادث نيران صديقة لكنها لم تكن كثيرة".