شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق لجيش الاحتلال يكشف "إخفاق تام" أثناء هجوم 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلى أن المفاهيم الخاطئة أدت لقصور فى توقع هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أنه لم يكن هناك أى استعداد لسيناريو هجوم حماس، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أكد التحقيق بوجود "إخفاق تام" أثناء هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن حركة حماس شنت هجوم 7 أكتوبر على 3 موجات، وفي ذروته دخل أكثر من 5000 شخص إلى إسرائيل من غزة.

وأفاد ملخص للتحقيق قدمه الجيش بأن "الموجة الأولى... شملت أكثر من 1000 مقاتل من النخبة تسللوا تحت غطاء من النيران الكثيفة"، مضيفا أن الموجة الثانية شملت 2000، وتميزت الموجة الثالثة بوصول مئات المسلحين، إلى جانب عدة آلاف من المدنيين".

كما قال التقرير: "في المجموع، تسلل حوالي 5000 إلى الأراضي الإسرائيلية أثناء الهجوم".

وأوضح التحقيق أن المفاهيم الخاطئة أدت لقصور في توقع هجوم 7 أكتوبر، موصياً بعدم السماح ببناء أي قوة عسكرية معادية على الحدود.

كذلك أوصى بعدم السماح لحماس وحزب الله بإعادة بناء قوتهما، وبناء المزيد من المواقع العسكرية على الحدود.