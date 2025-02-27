شكرا لقرائتكم خبر عن تولى أشرف بهجات منصب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 27 فبراير 2025 07:07 م

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تكليف الدكتور أشرف بهجات عبد القوي - أستاذ المناهج وطرق التدريس بـ جامعة القاهرة بمنصب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بجانب عمله رئيسا للإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم: جاءت قرارات الوزير محمد عبد اللطيف تأكيدا لتكامل العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها وتنفيذا للاستراتيجيات التي تستهدف التنمية المهنية المستمرة لمعلمي التعليم العام والفني بجمهورية مصر العربية كأهم أركان العملية التعليمية.