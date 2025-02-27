شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. جامعة الأزهر وصندوق رعاية المبتكرين يوقعان بروتوكول تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

جامعة الأزهر وصندوق رعاية المبتكرين يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار

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