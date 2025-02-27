شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطى مع نظيره الليتوانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة ونظيره الليتوانى "كيستوتيس بودريس" اليوم.
أعرب الوزير عبد العاطي عن خالص تهنئته للوزير الليتواني بمناسبة توليه مهام منصبه في ديسمبر 2024، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مبديًا ترحيبه بعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، وتطلعه لعقد الدورة القادمة للجنة التعاون الاقتصادي والفني والعلمى بين مصر وليتوانيا، كما أثنى على تعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع الجانب الليتواني في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني والحوكمة الالكترونية، والبناء على الزيارة الناجحة للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ليتوانيا في 2022، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الليتوانية في مصر، وترتيب زيارات لرجال الأعمال الليتوانيين لمصر، مبرزًا التعاون البرلماني المتنامي بين البلدين.
من جهة أخرى، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وبلورة خطة لإعادة الإعمار في غزة، وثمّن في هذا الإطار موقف ليتوانيا الإيجابي إزاء القضية الفلسطينية، والتزامها بحل الدولتين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز