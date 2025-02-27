شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 30 معرضا لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم طوال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى ناقش خلاله خطط أجهزة المحافظة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الإجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين 20 : 30% عن السوق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة و بالتعاون مع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى جميع أنحاء المحافظة.



أشار المحافظ إلى أنه تم إقامة حوالي 30 معرض لـــ أهلاً رمضان تغطي قطاعات المحافظة لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة .

وخلال اللقاء أصدر محافظ الجيزة عددًا من التكليفات لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم دون أي معوقات.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تواجد المختصين ميدانيآ علي مدار اليوم بمعارض اهلآ رمضان لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الغير ملتزمين ، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وضبط أية ممارسات او تداول بيع سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالمواصفات والاوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز .

وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة بوضع خطة عاجلة للارتقاء بمنظومة النظافة بالتنسيق مع رؤساء الاحياء مع تكثيف ورديات النظافة علي مدار اليوم قبل وبعد الإفطار وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول ، ومراجعة اعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة معدات النظافة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإيقاف خطة تخفيف الاحمال بمحيط المساجد ومراجعة اعمال صيانة أعمدة الانارة ومنع وجود اي إشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين ومتابعه دورية لحالة النظافة على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع إشغالات المقاهى والمحال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وناقش محافظ الجيزة خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير الحركة المرورية خلال فترات الذروة طوال الشهر الكريم حيث تم وضع مخطط يتضمن نشر الأكمنة واللجان المرورية على مختلف المحاور والنقاط الساخنة والتى قد تعانى من تكدسات على مدار اليوم للتأكد من توافر السيولة المرورية اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة من خلال رصد اي نقاط مرورية مستجدة بها كثافات مرورية للتعامل الفوري حيالها سواء بتوفير البدائل المرورية وتوعيه المواطنين بها الي جانب تكليف فرق لتيسير الحركة المرورية.



