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وزير التعليم السابق يناقش رسالة دكتوراه حول تطوير التعليم التفاعلي

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وزير التعليم السابق يناقش رسالة دكتوراه حول تطوير التعليم التفاعلي

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 27 فبراير 2025 05:13 م

ناقش الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث المهندس عبدالعزيز إبراهيم، بمقر كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان ، حول تطبيق معايير الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ ( INEE) لتطوير التعليم التفاعلي عن بعد بمصر.

وضمت لجنة لجنة الإشراف والمناقشة للرسالة الدكتور رضا حجازي والدكتور جلال على سالم “ أستاذ ورئيس قسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية “ بجامعة حلوان “ ، والدكتورة نيفين عبد العزيز صالح أستاذ قسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية “ جامعة حلوان.

وهنأ جودة عبد الصادق الدكتور عبدالعزيز إبراهيم بمناقشة رسالة الدكتوراة لإنجازه الكبير وأن يكون القادم أفضل دائما.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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