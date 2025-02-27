شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم السابق يناقش رسالة دكتوراه حول تطوير التعليم التفاعلي والان مع تفاصيل الخبر

ناقش الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث المهندس عبدالعزيز إبراهيم، بمقر كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان ، حول تطبيق معايير الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ ( INEE) لتطوير التعليم التفاعلي عن بعد بمصر.

وضمت لجنة لجنة الإشراف والمناقشة للرسالة الدكتور رضا حجازي والدكتور جلال على سالم “ أستاذ ورئيس قسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية “ بجامعة حلوان “ ، والدكتورة نيفين عبد العزيز صالح أستاذ قسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية “ جامعة حلوان.

وهنأ جودة عبد الصادق الدكتور عبدالعزيز إبراهيم بمناقشة رسالة الدكتوراة لإنجازه الكبير وأن يكون القادم أفضل دائما.