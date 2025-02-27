شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يسلم ممثلى منصة "يانجو بلاى" رخصة مزاولة النشاط بمصر والان مع تفاصيل الخبر

سلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد ممثلي منصة «يانجو بلاي» برئاسة رومان شيمانسكي، الرئيس التنفيذي للمنصة، رخصة مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

وضم الوفد نشوى علي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية، نادر مشنوق، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية، رامي أبو عرجا، مدير التسويق والابتكار في "ياسمينا".

وأعرب وفد المنصة عن تقديره لجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وما قدمه من تسهيل للإجراءات ترخيص المنصة، مؤكدين أنهم مفتحين بشدة للعمل فى مصر.

جدير بالذكر أن منصة «يانجو بلاي» تعد تطبيق ترفيهي مدعوم من الذكاء الاصطناعي يحتوي على أفلام، ومسلسلات، وموسيقى، وألعاب، وياسيمنا المساعدة الصوتية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية والعديد من إنتاجات يانغو الأصلية.