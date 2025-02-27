شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار الأمين العام، بأسمى آيات التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى مستشاري وأعضاء الهيئة وجميع العاملين بها، وإلى الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعربت الهيئة في بيانها عن أطيب الأمنيات بأن يكون هذا الشهر الكريم مليئًا بالخير واليمن والبركات، داعيةً الله عز وجل أن يمنّ على الجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.