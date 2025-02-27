شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران بسبب كسر ماسورة غاز فى الصف و5 سيارات الإطفاء تحاول إخمادها والان مع تفاصيل الخبر

اندلع حريق ناتج عن كسر ماسورة غاز بجوار منطقة المصانع فى الصف جنوب الجيزة ونتج عنه اشتعال فى المكان وانتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لمحاولة الإخماد وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بكسر ماسورة غاز فى الصف، و انتقل رجال الحماية المدنية، ومسئولوا طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، ليتم إصلاح الكسر ومحاولة السيطرة على التسريب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.