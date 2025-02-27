شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى 2025 حتى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتورشريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراَ وزاريا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي لعام 2025 حتى يوم 21 مارس القادم، حيث كان مقرر الانتهاء من الأوكازيون الأسبوع المقبل ولكن تم المد حتى موعد عيد الأم.

وتضمن القرار حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضاً محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذيه والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية ايضاً ،كما وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

على جانب آخر وصل عدد المحال المشاركة في الأكازيون الشتوى 2025 منذ انطلاقه حتى الآن إلى 2800 محل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية.