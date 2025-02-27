شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس، مع نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية وخالص تهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على حصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر تُثمن تلك الخطوة الهامة التي تدشن لمرحلة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق، مؤكدًا على تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومته ومؤسساته الوطنية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في استعادة لبنان لأمنه واستقراره وازدهاره.

ومن جانبه، أعرب نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية عن بالغ تقديره لدور رئيس الجمهورية في دعم لبنان على كافة المستويات، وحرص مصر على دعم الجهود الرامية للحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة لبنان، مؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين.