وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس، مع نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية.
نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية وخالص تهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على حصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر تُثمن تلك الخطوة الهامة التي تدشن لمرحلة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق، مؤكدًا على تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومته ومؤسساته الوطنية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في استعادة لبنان لأمنه واستقراره وازدهاره.
ومن جانبه، أعرب نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية عن بالغ تقديره لدور رئيس الجمهورية في دعم لبنان على كافة المستويات، وحرص مصر على دعم الجهود الرامية للحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة لبنان، مؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز