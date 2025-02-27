أخبار مصر

استشهاد منفذ عملية الدهس فى كركور جنوب حيفا

0 نشر
0 تبليغ

استشهاد منفذ عملية الدهس فى كركور جنوب حيفا

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد منفذ عملية الدهس فى كركور جنوب حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم استشهاد منفذ عملية الدهس فى كركور جنوب حيفا.

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 10 أشخاص في عملية دهس وطعن فى كركور جنوب حيفا، بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منفذ العملية دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وقالت إذاعة الجيش إن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على المشتبه به.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements