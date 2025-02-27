شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد منفذ عملية الدهس فى كركور جنوب حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم استشهاد منفذ عملية الدهس فى كركور جنوب حيفا.

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 10 أشخاص في عملية دهس وطعن فى كركور جنوب حيفا، بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منفذ العملية دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وقالت إذاعة الجيش إن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على المشتبه به.