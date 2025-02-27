شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يستعد بـ 7 لجان لاستطلاع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2025 وذلك غدا الجمعة "يوم الرؤية".



ويستعد معهد الفلك بـ7 لجان لاستطلاع هلال رمضان، حيث سيتم إرسال اللجان لمطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

واللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء ، ويتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية واول أيام شهر رمضان المبارك.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروبشمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة) ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكياً يوم السبت 2024/3/1م.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".