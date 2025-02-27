شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله أوجلان يدعو حزب العمال الكردستانى لإلقاء السلاح وحل نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه القيادي الكردي عبد الله أوجلان، الدعوة لكل الجماعات الكردية لإلقاء السلاح، داعيًا حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمر عام واتخاذ القرار بحل نفسه، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال أوجلان في بيان تلته نائبة حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب التركي، إنني أتحمل المسؤولية التاريخية عن ذلك.

وأضاف أوجلان أنه "لا سبيل سوى الديمقراطية والحوار الديمقراطى ولا بقاء للجمهورية إلا بالديمقراطية الأخوية"، مضيفا أن "لغة العصر هى السلام والمجتمع الديمقراطى بحاجة إلى التطوير".

وقال حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب إن وفدا منه التقى أوجلان من أجل السلام بين الأتراك والأكراد. وذكرت نائبة عن الحزب أن "القائد عبد الله أوجلان وجه شكره لرئيس الجمهورية التركية ولكل الأحزاب".

وفى وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤول بالحزب -وهو ثالث أكبر حزب فى البرلمان- إن "أوجلان يستعد لإطلاق دعوة تاريخية قريبا، بهدف حل دائم للقضية الكردية"، مضيفا "إننا مستعدون لحل دائم وجذري، ونولى أهمية لهذه الدعوة ونؤيدها".