شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للصيانة تجدد الاعتماد الأوروبى لمحطتى جدة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لمحطتيها الرئيسيتين في المملكة العربية السعودية (جدة والمدينة المنورة).

الأمر الذى يؤكد في خطوة تؤكد ريادتها في قطاع صيانة الطائرات، هذا الإنجاز، الذي يأتي ضمن توجيهات وزير الطيران المدني لتطوير قطاع الطيران والحفاظ على مكتسباته وتعزيزها، ويعكس التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة، ويعزز من مكانتها كشركة رائدة في المنطقة.

وتقدم الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص التهنئة للعاملين في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على هذا الإنجاز المشرف، موضحاً أن تجديد اعتماد EASA لمحطتي جدة والمدينة المنورة، يمثل شهادة تقدير لجهودهم وتفانيهم في العمل، كما يؤكد حرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، مضيفاً أن هذا الاعتماد يعزز ثقة العملاء في خدمات الشركة وكفاءتها.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الحفاظ على مكانة الشركة المرموقة في قطاع صيانة الطائرات، وجذب المزيد من العملاء، يتطلب مواصلة تطوير الخدمات الفنية والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، حيث إن تجديد الاعتمادات الدولية، وعلى رأسها اعتماد EASA، يُعدّ أمراً حيوياً لتحقيق هذه الأهداف، خاصة في المحطات الخارجية مثل جدة والمدينة المنورة، اللتان تُعتبران من أكثر المحطات ازدحاماً بالعمليات الفنية لطائرات مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى.

وأضاف فتحي، أنه خلال مراحل التفتيش، قام مفتشو EASA بمراجعة دقيقة لجميع جوانب العمل في المحطتين، بدءاً من كفاءة العاملين ومناقشة إجراءات الصيانة، وصولاً إلى التأكد من استيعابهم الكامل للمهام الموكلة إليهم، وقد أعرب المفتشون عن تقديرهم للمستوى الرفيع للجودة الفنية في المحطتين، مؤكدين على استمرارية الحفاظ على الاعتماد لأكثر من عشرين عاماً دون أية ملاحظات، وهو ما يُعدّ شهادة جدارة على التزام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالتميز والمثابرة في الحفاظ على المعايير العالمية.

واختتم فتحي قائلا: "قدرتنا على اجتياز تفتيش EASA بنجاح لسنوات متتالية، يضعنا في مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال صيانة الطائرات، نحن نعتبر هذا الإنجاز دافعاً لمواصلة تطوير خدماتنا وتوسيع نطاقها من خلال الاستثمار في العنصر البشري وأحدث التقنيات في مجال صيانة وعمرة الطائرات".