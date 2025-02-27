شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر وصندوق رعاية المبتكرين يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الجهود الوطنية التي تقوم عليها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد المعرفي بالجامعات المصرية، باعتبارها القاطرة الحقيقية نحو التنمية في جميع المجالات، وانطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر، أن البروتوكول يهدف إلى دعم المبتكرين ورواد الأعمال من طلاب الجامعة وخريجيها، وأعضاء هيئة التدريس، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات تكنولوجية، وتكوين شركات تكنولوجية ناشئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعظيم مفهوم الجامعة الريادية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى دعم خريجي الجامعة من الطلاب المصريين والوافدين، عن طريق المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لافتًا أنه يدرس بجامعة الأزهر ما يزيد عن 35 ألف طالب أجنبي من الطلاب الوافدين، من أكثر من 100 دولة، يدرسون في جميع التخصصات العلمية، العملية والنظرية.

وأشار إلى أن الإسهام في نشر ثقافة الابتكار بين خريجي الأزهر عبر مبادرات وفعاليات وبرامج تدريبية متخصصة، يهدف إلى تنمية المهارات الريادية وتعزيز التفكير الإبداعي، إضافة إلى دعم الحاضنات التكنولوجية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الناشئة التي يقدمها الطلاب، والباحثون، وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة عمل متكاملة تساعد على تطوير الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، كذا توفير شبكات دعم وتواصل تتيح للخريجين والمبتكرين الوصول إلى فرص تمويلية واستثمارية، تساعدهم على بناء مشروعات ناجحة، وتحقيق استدامتها في السوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف على قطاع الابتكار وريادة الأعمال، والسيد اللواء وائل بخيت، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والدكتور محمد البيسي، مدير الاستراتيجيات بصندوق دعم المبتكرين، والأستاذ أحمد التوني، المستشار القانوني للمنظمة، والمهندس محمد عبد الغفار، المدير الإداري.

من جانبه أكد الدكتور هاني عياد، أهمية الاتفاقية مع جامعة الأزهر، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في تعزيز روح ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، وتوفير التدريب المناسب؛ مما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وإقامة شراكات استراتيجية لربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات السوق، ووضع حلول مبتكرة لمشاكله، وزيادة الفرص الوظيفية.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، كوسيلة أساسية لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار صديق إلى أنه من خلال دعم الأفكار الإبداعية والمشروعات التكنولوجية الناشئة، تسعى الدولة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة المستقبل، وتحقيق اقتصاد تنافسي، قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف صديق، أن هذا البروتوكول يعد خطوة محورية في تمكين طلاب وخريجي الجامعة من مصر ومن جميع دول العالم، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من المشاركة بفاعلية في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حيث يوفر لهم بيئة داعمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.