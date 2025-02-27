شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سوزى الأردنية بتهمة الاتجار بالبشر بعد إعلان مشبوه للفتيات والان مع تفاصيل الخبر

واجهت جهات التحقيق المختصة، التيك توكر سوزي الأردنية بالاتهامات المنسوبة إليها، التي تضمنت الإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو مشبوه، كما وصفته البلاغات المقدمة ضدها، إضافة إلى الاتجار بالبشر، بعد إعلانها عن فرص سفر للفتيات بشروط مثيرة للشك.

ذلك بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، يتهم فيه البلوجر سوزي الأردنية بالترويج لعمليات استقطاب مشبوهة للفتيات.

وأوضح البلاغ، أن الإعلان الذي نشرته المتهمة يستهدف إناثًا من سن 21 إلى 30 عامًا، دون اشتراط أي خبرة، مع وعود بالحصول على رواتب ومزايا خيالية، إضافة إلى الإقامة الفندقية والسيارات الفارهة، ما يثير الشبهات حول الهدف الحقيقي وراء تلك العروض، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابسات الفيديو.