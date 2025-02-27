شكرا لقرائتكم خبر عن رقص بجوار الموتى ودجل وشعوذة وخمور.. تفاصيل مرعبة من داخل مشرحة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط عامل مشرحة أسوان السابق في السماح بممارسات دجل وشعوذة داخل المشرحة، وأكدت التحقيقات أن العامل لم يكتفِ بالسماح بهذه الممارسات غير القانونية، بل تورط أيضًا في مخالفات جسيمة أخرى، منها تحصيل أموال من أهالي المتوفين مقابل خدمات مجانية، وسرقة متعلقات شخصية من الجثث.

تفاصيل القضية: 1- جهات التحقيق في القضية:

•النيابة الإدارية بأسوان – القسم الثاني.

•مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان.

•فرع الدعوى التأديبية بأسوان.

2- المتهمون المتورطون:

•المحال الأول: عامل خدمات معاونة سابق بالمشرحة.

•المحال الثاني: عامل خدمات معاونة حالي بالمشرحة.

•المحال الثالث: مشرف المشرحة السابق.

•المحال الرابع: مشرف المشرحة الحالي.

3- 7 مخالفات منسوبة للمتهم الأول:

1.تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين مقابل خدمات مجانية.

2.سرقة قرط ذهبي من جثة سيدة مجهولة الهوية.

3.السماح بمشاهدة جثة دون تصريح من النيابة العامة.

4.تغسيل وتكفين جثة متوفى في جريمة قتل قبل صدور قرار النيابة.

5.تكليف متطوعة بحقن جثة بعقار دون إشراف طبي.

6.السماح بممارسات دجل وشعوذة داخل المشرحة مقابل مبالغ مالية.

7.الاحتفاظ بمشروبات كحولية في ثلاجة الموتى وتعاطيها مع آخرين داخل المشرحة.

4- مخالفات المتهمين الآخرين:

•المحال الثاني: تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين مقابل خدمات مجانية.

•المحال الثالث: توجيه عمال الأمن لجمع تبرعات واستيلاؤه على بعضها.

•المحال الرابع: جمع تبرعات مالية وعينية من أهالي المتوفين بالمخالفة للقانون.

5- التحقيقات والإجراءات في القضية:

•أجرت النيابة الإدارية تحقيقات موسعة، استمعت فيها لشهادات المواطنين والمسؤولين.

•تم الاطلاع على المستندات والسجلات الخاصة بالمشرحة.

•وافق مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.