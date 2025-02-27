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رئيس الوزراء يتفقد مصنع أبيدوس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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رئيس الوزراء يتفقد مصنع أبيدوس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 27 فبراير 2025 01:15 م

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع أبيدوس، كما افتتح مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وافتتح مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما افتتح المرحلة الأولى لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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