شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنع أبيدوس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع أبيدوس، كما افتتح مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وافتتح مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما افتتح المرحلة الأولى لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .