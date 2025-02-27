شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنع أبيدوس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالخميس، 27 فبراير 2025 01:15 م
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع أبيدوس، كما افتتح مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وافتتح مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما افتتح المرحلة الأولى لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
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