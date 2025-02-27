شكرا لقرائتكم خبر عن الرقص مع الأموات.. عامل يقيم حفلة "شرب الخمرة" بثلاجة الجثث فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

في واقعة صادمة، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام عامل مشرحة أسوان السابق بالاحتفاظ بزجاجات مشروبات كحولية داخل ثلاجات حفظ الموتى، كما سمح لأشخاص من خارج المشرحة بالدخول إليها وقضاء الليل بجوار الجثث أثناء تعاطيهم الخمر.

التحقيقات، التي أجراها مكتب النيابة الإدارية بأسوان – القسم الثاني، كشفت أن هذه المخالفات لم تكن الوحيدة، حيث تورط العامل في سرقة قرط ذهبي من جثة فتاة مجهولة الهوية، وتحصل على أموال من أهالي المتوفين مقابل خدمات مجانية، بل وسمح بممارسة طقوس دجل وشعوذة داخل المشرحة مقابل مبالغ مالية.

وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم، إلى جانب مشرفين آخرين، للمحاكمة التأديبية العاجلة، في خطوة حاسمة لمواجهة التجاوزات وضبط سير العمل داخل المنشآت الحكومية.