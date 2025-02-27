شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح مركز استقبال أطفال أبناء العاملين بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، مركز استقبال أطفال أبناء العاملين، وذلك في خطوة جديدة لدعم العاملين بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.



مركز استقبال أطفال أبناء العاملين

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن عن سعادتها بهذه الخطوة، المطبقة على المنهج الياباني، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للعاملين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.



توفير بيئة آمنة ومناسبة لرعاية الأطفال

ويأتي افتتاح المركز في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لرعاية الأطفال، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للعاملين، ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متكاملة للأطفال، تشمل الرعاية اليومية والأنشطة الترفيهية والتعليمية.



يقدم المركز خدمات متكاملة للأطفال

جدير بالذكر أن المركز يقع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين وأسرهم.