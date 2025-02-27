شكرا لقرائتكم خبر عن دجل وشعوذة داخل مشرحة أسوان على طريقة أفلام الرعب.. تحقيق يكشف تفاصيل صادمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط عامل مشرحة أسوان السابق في السماح بممارسات دجل وشعوذة داخل المشرحة، وأكدت التحقيقات أن العامل لم يكتفِ بالسماح بهذه الممارسات غير القانونية، بل تورط أيضًا في مخالفات جسيمة أخرى، منها تحصيل أموال من أهالي المتوفين مقابل خدمات مجانية، وسرقة متعلقات شخصية من الجثث.

وتقاضى المتهم أموالًا من بعض النساء للسماح لهن بإجراء طقوس غامضة بجوار جثث المتوفين، مستخدمات أدوات الغسل الخاصة بالمشرحة، بدعوى مساعدتهن على الإنجاب.

وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة العامل، إلى جانب مشرفين آخرين، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، في خطوة تهدف إلى التصدي لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وضبط العمل داخل المنشآت الحكومية.