شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان فى مصر حاجة تانية.. وكالة أنباء "قنا" تبرز مظاهر الاحتفال بالمحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رمضان فى مصر حاجة تانية .. هذه العبارة التى لا يختلف عليها أحد ، فشهر رمضان له مذاق خاص فى "المحروسة "، بلياليه المبهجة وأيامه المباركة ؛ حيث ترفع القلوب بالدعاء من المساجد العامرة فى ربوع مصر .

يؤكد على تفرد مصر بمظاهر الشهر الكريم ، وكالة الانباء القطرية "قنا" ؛ حيث نشرت فيديو تحت عنوان "مظاهر مبهجة فى شوارع مصر احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك"، استعرضت من خلاله لقطات للفوانيس المميزة لمصر ،ومآذن المساجد والزينة المعلقة فى الشوارع؛ وغيرها من مظاهر قدوم رمضان فى مصر.

ويحرص العديد من أبناء الدول العربية المختلفة على زيارة مصر خلال شهر رمضان للاستمتاع بأجواء القطار والسحور المميزة في مصر .

ومن جهة أخرى، تجري دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان غدا الجمعة بعد غروب الشمس، لتحديد ما إذا كان السبت 1 مارس 2025 هو غرة رمضان 1446 هـ، أم أنه سيكون المتمم لشهر شعبان.

ووفقًا للحسابات الفلكية، تشير التقديرات إلى أن أول أيام رمضان 2025سيكون يوم السبت 1 مارس، لكن القرار الرسمي يعتمد على الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بعد التحري من خلال اللجان المختصة في مختلف المحافظات.

وتعتمد عملية رؤية الهلال على فرق متخصصة من العلماء الشرعيين والفلكيين، حيث يتم استخدام التلسكوبات الحديثة إلى جانب الرؤية بالعين المجردة في مواقع متعددة مثل مرصد حلوان ومرصد القطامية، لضمان دقة نتائج التحري.

يذكر أن عدد ساعات الصيام تتفاوت خلال شهر رمضان وفقًا لموعد شروق الشمس وغروبها، ومن المتوقع أن تتراوح مدة الصيام في مصر هذا العام بين 13 و14 ساعة يوميًا، حيث تزداد تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر الكريم.



