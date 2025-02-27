شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كرتونة رمضان بـ125 جنيها بمعرض أهلا رمضان الرئيسى فى الجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

طرح منفذ أمان التابع لوزارة الداخلية، في معرض أهلًا رمضان الرئيسي للسلع الغذائية بمحافظة الجيزة، كرتونة رمضان بسعر 125 جنيهًا، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتضمنت كرتونة رمضان، كيس بلح زنة 1 كجم، وكيس لسان عصفور رنة 1 كجم، وكيس سكر زنة 1 كجم، وكيس أرز زنة 1 كجم، وعبوة زيت خليط زنة 1 لتر.

وتنظم محافظة الجيزة المعرض بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض في 100 باكية سلعية وبمشاركة 60 عارض، السلع الأساسية والاستراتيجية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفواكه، ومنتجات الأجبان والألبان، ومستلزمات شهر رمضان، وذلك طوال الشهر الكريم.

وشكلت محافظة الجيزة، لجانًا رقابية وتفتيشية للمرور على معارض "أهلًا رمضان"، للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.