شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالخميس، 27 فبراير 2025 12:16 م
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وافتتح رئيس الوزراء مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
كما افتتح المرحلة الأولي لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
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