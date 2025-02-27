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كما افتتح المرحلة الأولي لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وافتتح رئيس الوزراء مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

الخميس، 27 فبراير 2025 12:16 م

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.