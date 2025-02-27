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رئيس الوزراء يفتتح مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية

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رئيس الوزراء يفتتح مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 27 فبراير 2025 12:16 م

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  مصنع أليكس بانل للألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .


وافتتح رئيس الوزراء مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .


كما افتتح المرحلة الأولي لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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