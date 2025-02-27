شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 عناصر شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – البحيرة) قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات ، إحداث عاهة ، شروع فى قتل") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأموريتين بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) وضبط الأخرين، كما تم ضبط ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة "60 كيلو جرام بانجو – 10 كيلو جرام آيس – 35 كيلو جرام حشيش – 3 كيلو جرام هيروين - 6 بنادق "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9 مليون جنيه).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.