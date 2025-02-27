شكرا لقرائتكم خبر عن حوار ودى بين رئيس الوزراء وأحد الشباب العاملين بمصنع للملابس بالمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالخميس، 27 فبراير 2025 12:02 م
دار حوار ودي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأحد الشباب العاملين بمصنع للملابس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الشاب لرئيس الوزراء " أنا من قنا وعندى 24 سنة ومرتبى كويس فى الشركة".
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
كما افتتح المرحلة الأولي لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
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