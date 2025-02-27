حوار ودى بين رئيس الوزراء وأحد الشباب العاملين بمصنع للملابس بالمنطقة الاقتصادية

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012