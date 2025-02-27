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حوار ودى بين رئيس الوزراء وأحد الشباب العاملين بمصنع للملابس بالمنطقة الاقتصادية

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حوار ودى بين رئيس الوزراء وأحد الشباب العاملين بمصنع للملابس بالمنطقة الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 27 فبراير 2025 12:02 م

دار حوار ودي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأحد الشباب العاملين بمصنع للملابس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الشاب لرئيس الوزراء " أنا من قنا وعندى 24 سنة ومرتبى كويس فى الشركة".

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .


كما افتتح المرحلة الأولي لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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