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ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر 2: 5 سنوات؟ وزارة الصحة تجيب

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  • ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر 2: 5 سنوات؟ وزارة الصحة تجيب 1/2
  • ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر 2: 5 سنوات؟ وزارة الصحة تجيب 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 27 فبراير 2025 11:48 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ما يحتاجة الطفل من الأب والأم من عمر 2 إلي 5 سنوات والتى تضمنت:-

- رعاية وحب وأمان غير مشروط

- غذاء متوازن وصحي

- مراقبته وحمايته من الحوادث أثناء الحركة

- ملاحظة ميوله ومواهبه وتشجيعه عليها

- تشجيعه على تعلم مهارات جديدة

- الاستماع لأسئلته والرد بصدق دون تذمر

- نطق الكلمات بطريقة سليمة وليس كما يقول

- تشجيعه على إنجاز المهام بنفسه كالأكل والشرب


انفوجراف

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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