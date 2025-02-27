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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر 2: 5 سنوات؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 27 فبراير 2025 11:48 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن ما يحتاجة الطفل من الأب والأم من عمر 2 إلي 5 سنوات والتى تضمنت:-
- رعاية وحب وأمان غير مشروط
- غذاء متوازن وصحي
- مراقبته وحمايته من الحوادث أثناء الحركة
- ملاحظة ميوله ومواهبه وتشجيعه عليها
- تشجيعه على تعلم مهارات جديدة
- الاستماع لأسئلته والرد بصدق دون تذمر
- نطق الكلمات بطريقة سليمة وليس كما يقول
- تشجيعه على إنجاز المهام بنفسه كالأكل والشرب
انفوجراف
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