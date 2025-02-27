شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر 2: 5 سنوات؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الخميس، 27 فبراير 2025 11:48 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ما يحتاجة الطفل من الأب والأم من عمر 2 إلي 5 سنوات والتى تضمنت:- - رعاية وحب وأمان غير مشروط - غذاء متوازن وصحي - مراقبته وحمايته من الحوادث أثناء الحركة - ملاحظة ميوله ومواهبه وتشجيعه عليها - تشجيعه على تعلم مهارات جديدة - الاستماع لأسئلته والرد بصدق دون تذمر - نطق الكلمات بطريقة سليمة وليس كما يقول - تشجيعه على إنجاز المهام بنفسه كالأكل والشرب

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