شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة المصايد والثروة الحيوانية بزامبيا يزور الزراعة والدولي للأسماك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل صباح اليوم المعمل المركزي لبحوث الأسماك والمركز الدولي للأسماك، وفد رفيع المستوي برئاسة هيمبا تشيلو، السكرتير الدائم لوزارة المصايد والثروة الحيوانية بدولة زامبيا، ومبامواي مبيوي، مساعد مدير برنامج الاستزراع السمكي بالوزارة، وأندرو شينجوي، رئيس قسم منتجات الثروة الحيوانية بالوزارة، و أمينة لينجاجي باندا، السكرتير الأول للتعليم بسفارة زامبيا بالقاهرة، ويونكي زولو، مساعد مدير برنامج النوع الاجتماعي بالوزارة.

بدأ الوفد زيارته إلى المعمل المركزي حيث تعرف الوفد على أنشطة المعمل من خلال عرض مختصر تلي ذلك جولة تفقدية للمزرعة الإنتاجية ومفرخات البلطي وإنتاج الزريعة كما ناقش الطرفين إمكانية التعاون في مجال التدريب والفرص المتاحة للاستزراع التكاملي بين الأسماك والمحاصيل الزراعية مثل القمح والبرسيم.

وقام الوفد بزيارة مقر المركز الدولي للأسماك واستقبله د أحمد نصرالله وفريق العمل، حيث قد بدأت فاعليات الزيارة بلقاء مع فريق العمل بالمركز وقد تضمن اللقاء عرض تقديمي شامل لأهم أنشطة المركز منذ أن تم إنشائه في مصر بموجب اتفاقية مع وزارة الزراعة المصرية ومركز البحوث الزراعية في عام 1997 بما في ذلك عرض تفصيلي لإنجازات ومساهمات المركز في قطاع الاستزراع السمكي في مصر وأهم المشروعات التي ساهم بها الدولي للأسماك لزيادة إنتاجية المزراعين وخلق فرص عمل وتحسين الدخل ودعم بائعات الأسماك، بالإضافة إلي عرض نتائج برامج التدريب وبناء القدرات للعامين بالقطاع في مصر وافريقيا والمساهمات الحالية للمركز لتطوير وإنشاء واختبار عدد من حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد علي الوقود الاحفوري مثل الالواح الشمسية وأنظمة الوقود الحيوي ووحدات التبريد المزودة بألواح الطاقة الشمسية، كما تم استعراض مساهمة المركز في تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة صحة الحيوانات المائية بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

بعد ذلك قام الوفد بزيارة وحدة الجينات والتي يتم فيها حالياً تطوير الجيل 18 في إطار برنامج التحسين الوراثي لسلالة البلطي النيلي والمعروفة بسلالة العباسة بهدف تحسين ننمو الاسماك، بعد ذلك زار الوفد نظام الاستزراع السمكي في المياه الجارية داخل الحوض الترابى وهو نظام مكثف يعمل على ترشيد استهلاك المياه بعكس الأنظمة التقليدية ويساعد على مضاعفة إنتاجية الأسماك خاصة البلطي النيلي مرتين إلى ثلاث مرات، مع الاستفادة من مخلفات الاستزراع السمكي في تسميد النباتات.

وختاماً زار الوفد وحدة الاكوابونيك للاستزراع (السمكي – النباتي) التكاملي وهو نظام مغلق تتم فيه زراعة النباتات بتقنية الزراعة المائية بدون تربة في دائرة واحدة متوازنة ويعتمد النظام على العلاقة التكافلية بين الأسماك والنباتات حيث تُستخدم فضلات الأسماك كمصدر طبيعي للمغذيات للنباتات بينما تعمل النباتات على تنقية المياه.

وأثنت تشيلو والوفد المرافق لها على إنجازات المركز مشيدةً بأداء المركز في دعم قطاع الثروة السمكية كما أثنت على دوره الريادي في مجال التدريب وبناء القدرات وتوفير حلول الطاقة المتجددة للحد من عوامل التغير المناخي.