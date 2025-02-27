شكرا لقرائتكم خبر عن حى إمبابة يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شن حي إمبابة بمحافظة الجيزة حملة لمواجهة إشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمحال والباعة الجائلين على الطريق العام وتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 250 حالة إشغال وإزالة وإعدام أخرى، وذلك بعدد من الشوارع، منها شارعي العامل الأول ومحمد حجازي، وذلك تحت إشراف وكيل أول وزارة أشرف بكر رئيس حى إمبابة، والمهندس أمير عباس نائب رئيس الحى، والمهندس محمد سلامه الوردانى مشرف عام إشغالات حى إمبابة، ومجموعه العمل المرافقة.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات لمواجهة أي حالة إشغال أو تعدٍ على الطريق العام، ورصد أى مخالفة ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميدانى وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى التى تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.



حى إمبابة يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بالشوارع



حى إمبابة يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة



رفع الإشغالات المخالفة بالشوارع



