شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: زيادة المرتبات والمعاشات دفعة قوية لتعزيز الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بالحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، معتبرًا أنها تمثل دفعة قوية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وأصحاب المعاشات.

وأكد فؤاد، فى تصريحات لليوم السابع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه ورفع المعاشات بنسبة 15% تعكس توجه الدولة نحو تحسين مستوى الدخل، بما يسهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية على العاملين في مختلف القطاعات، كما أشار إلى أن هذه الخطوات تعزز الاستقرار المعيشي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وثمّن رئيس النقابة قرار زيادة مخصصات "تكافل وكرامة"، ودعم المالية لوزارة العمل بقيمة 1500 جنيه لصرف المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعزز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفر دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد فؤاد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمنظمات النقابية لضمان تنفيذ هذه القرارات بفاعلية، مع العمل على طرح مزيد من المبادرات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين وأسرهم.