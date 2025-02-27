شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح شركة كادي للمنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع ايرليكيد 2 لفصل الهواء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وشركة كادي لصناعة المنسوجات والملابس ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .



كما افتتح المرحلة الأولي لمشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .