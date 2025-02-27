شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد أول أيام رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تغير هيئة السكة الحديد مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط، مع أول يوم رمضان 2025، ليناسب مواعيد الركاب خلال الشهر الكريم، وذلك بداية من يوم السبت القادم، الموافق 1 مارس، بحيث يكون قيام قطار 1915 ( سياحي ) القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40 طبقاً .

كما سيتم وقوف قطار رقم 3017 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع ، وسيتم تعديل جدول مسير قطار 586 / 587 ( مكيف ) الإسكندرية / المنصورة وجدول مسير قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة، وسيتم قيام قطار 925 ( مكيف ) القاهرة / طنطا، من محطة القاهرة الساعة 18:45 ويصل محطة طنطا الساعة 20:10 .

كذلك سيتم وقوف قطار 297 اكسبريس ( طنطا / المنصورة ) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب ، وتأخير قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا ) ليقوم من المصنورة الساعة 13:25 بدلاً من الساعة 13:00 ليصل طنطا الساعة 14:55 بدلاً من الساعة 14:35، وتعديل ميعاد قطار 134 / 147 ركاب ( الفيوم / الجيزة والعكس )، وإيقاف تشغيل قطارى ( 2026 / 2027 ) تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس لحين صدور تعليمات أخرى .



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان